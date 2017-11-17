Необхідності в дискусії про створення антикорупційних судів немає, їх просто потрібно реалізувати - посол ЄС

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі відзначив необхідність створення в Україні антикорупційних судів, бо вже немає потреби у подальшому веденні дебатів з цього питання.

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Про це дипломат заявив на заході Європейської Бізнес Асоціації, йдеться у повідомленні представництва Євросоюзу в Україні у мікроблозі Twitter.

"Немає потреби у подальших обговореннях чи дебатах щодо антикорупційних судів. Наразі їх просто необхідно запровадити з оглядом на рекомендації Венеціанської комісії", - наголосив Мінгареллі.

"Якщо ви не посилите боротьбу проти корупції, не буде росту економіки, обсягів інвестицій, нових робочих місць для українців. Україні було б невиправдано застрягнути на рівні росту у 2,5% (ВВП – УНІАН). Дайте антикорупційним організаціям змогу робити свою роботу!" - додав посол.

"Україна, з усіма її ресурсами, — талантами, розміром, населенням, — потребує лише верховенства права. Якби на те була політична воля, Україна могла би бути успішнішою за сусідні країни", - наголосив Мінгареллі.