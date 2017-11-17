Українського журналіста заарештували в Білорусі ще наприкінці жовтня – дружина

Власного кореспондента «UA: Українське радіо» у Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН у Мінську, громадянина України Павла Шаройка заарештували наприкінці жовтня, побачення з ним не дають.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник головного редактора Національної радіокомпанії України Світлана Мялик.

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«Власкор Українського радіо у Білорусі Павло Шаройко заарештований. Про це мені як керівнику редакції закордонної кормережі повідомила дружина Павла Олена. Арешт, за її словами, відбувся 25.10 у Мінську. Перед тим силовики провели обшуки у помешканні. Павла підозрюють у шпигунстві. Спілкування з ним відбувається через листування. Побачення не дають», - заявила Мялик.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураба Аласанії, Шаройка затримали за підозрою у шпигунстві. «Затримано собкора UA: Українське радіо в Беларусі, громадянина України Павла Шаройка. Від офіційних відповідей на наш запит Посольство Беларусі поки ухиляється. З нашої власної неофіційної інформації в Беларусі, йому висунуто стандартне для іноземних кореспондентів звинувачення в «шпіонажі», - повідомив Аласанія.