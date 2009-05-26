Азаров прогнозує повільний і болючий вихід з кризи

Народний депутат України, один із лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявляє, що ПР готова не лише критикувати, але й підтримувати дієві заходи влади, спрямовані на вихід із кризи.

Про це говориться в коментарі депутата, переданому УНІАН його прес-службою.

Зокрема, коментуючи вчорашню критику Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу економічної політики уряду, М.АЗАРОВ заявив, що ще в липні 2008 року Партія регіонів попереджала, що економічна політика уряду веде Україну до краху. Він нагадав, що в 4-му кварталі 2008 року Україна мала найбільш істотне падіння темпів ВВП серед європейських країн – «мінус» 14,4% (до попереднього кварталу). У 1-му кварталі 2009 року – падіння становить, за різними оцінками, від 20 до 23%, зазначає депутат.

Дані про економічні тенденції в 1-му кварталі 2009 року, які опублікувала вже більшість цивілізованих країн, свідчать, що в світі триває достатньо серйозна рецесія. Це стосується і Європи, і Японії і США. При цьому практично всі країни тою чи іншою мірою здійснюють антикризові програми. Деякі вже кілька разів їх переглядали.

Наша країна далі ніж розмови не просунулася. Уряд займається піар-акціями, а не конкретною роботою. Тому можна чекати в Україні й більш істотних темпів падіння і найголовніше - дуже повільного і болючого виходу з кризи, ніж це витікає з оцінок Президента.

При цьому М.АЗАРОВА дуже серйозно насторожує затримка з публікацією даних про ВВП України (незважаючи на те, що більшість країн їх вже опублікували, наприклад, ЄС – 15 травня). Приховування даних не сприяє об`єктивності оцінки стану економіки, а значить і адекватності реальної ситуації з рішеннями, що ухвалюються.

Водночас, М.Азаров вважає нелогічним, що зараз з боку Президента звучить лише критика на адресу уряду, хоча мають бути конкретні дії щодо стабілізації економічної ситуації. За словами представника ПР, "Президент України - не сторонній спостерігач: він підписує закони, має право накладати вето на закони і рішення, що приймаються Кабінетом Міністром України. Тобто він володіє достатніми повноваженнями, щоб відкоригувати економічну політику держави".

М.АЗАРОВ заявляє, що і уряд, і Президент України, нарешті, мають усвідомити необхідність розробки змін до бюджету 2009 року, які мобілізують всі ресурси на реалізацію дієвих антикризових заходів у реальному секторі та соціальній сфері.

Він зазначає, що Партія регіонів внесла свої пропозиції щодо формування проекту антикризової програми. "Ми готові не лише критикувати, але й підтримувати дієві заходи, спрямовані на вихід із кризи. Але для цього уряд має займатися не популізмом і виборами, а економікою", - наголосив М.АЗАРОВ.