Заступник Богатирьової йде до Яценюка

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Андрій ПИШНИЙ має намір залишити свою посаду і приєднатися до “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це пише видання «Дело»в №81(834) від 27 травня 2009 року.

А.ПИШНИЙ зазначив, що головна причина, котра спонукала його залишити Раду національної безпеки, - призначення главою Секретаріату Віри УЛЬЯНЧЕНКО і зміна у зв`язку з цим формату співпраці між двома цими підпорядкованими главі держави відомствами.

«Переді мною можуть стати інші завдання і, обираючи чим займатися, я можу зробити вибір не на користь РНБО», - сказав він.

При цьому, за даними джерела видання в РНБО, А.ПИШНИЙ уже кілька місяців не з`являється на роботі і офіційно перебуває у відпустці.

У той же час директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що рішення А.ПИШНОГО залишити РНБО цілком закономірне.

«Він товариш Арсенія ЯЦЕНЮКА і мабуть збирається взяти участь у його виборчій кампанії», - вважає політолог.

При цьому прес-секретар А.ЯЦЕНЮКА Андрій ЖИГУЛІН відмовився коментувати газеті цю інформацію.