ЗМІ повідомили про екстрену госпіталізацію Джигарханяна, друг актора це спростовує

Народний артист СРСР Армен Джигарханян екстрено госпіталізований у важкому стані, як повідомило видання «Дні.ру» з посиланням на прес-секретаря Московського драматичного театру Наталію Корнєєву.

«У нього на тлі діабету відмовили ноги. У лікарню його відвіз режисер Юрій Клепіков», — заявила Корнєєва.

За словами офіційного представника театру, в даний час немає достовірної інформації, в який саме заклад відвезли актора і що стало причиною цього.

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«Останні дні йому важко було ходити, він практично зі свого кабінету перестав виходити. Зараз Армен Борисович від частини колективу віддалився і в основному знаходиться в оточенні своїх друзів, які нібито його опікуни і т. д.», — наводить сайт слова Корнєєвої.

Однак незабаром друг народного артиста СРСР Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокоментував повідомлення про госпіталізацію актора, повідомляє РИА «Новости».

«Це чергова брехня. Він зі вчорашнього числа на відпочинку в пансіонаті, відчуває себе добре», — заявив Согомонян.

Він розповів, що Джигарханян виїжджав з театру сам, з водієм.

«Клепікова в цей час в театрі не було», — повідомив, у свою чергу, Согомонян.