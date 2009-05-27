Томенко попереджає, що його не буде в коаліції ПР – БЮТ

Віце-спікер Верховної Ради України, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО заявив, що його не влаштовує коаліція БЮТ і Партії регіонів. Про це він заявив вчора під час візиту до Дніпропетровська, передає ІА «Новий міст». «Якщо будуть БЮТ і Партія регіонів – мене в цій коаліції не буде. І це підтримаю не тільки я, але і інші депутати БЮТ. А ось якщо в коаліції будуть такі партії, як БЮТ, Партія регіонів, «Наша Україна» і Блок Литвина – таку коаліцію я підтримаю», – сказав М.Томенко.

Як нагадує «Новий міст», 24 травня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що очолювана ним партія веде переговори зі створення коаліції з Блоком Юлії ТИМОШЕНКО і іншими політичними партіями.

Окрім цього, під час візиту до Дніпропетровська, віце-спікер ВР пояснив, що в своїх звинуваченнях Секретаріату Президента він мав на увазі команду екс-глави Секретаріату Віктора БАЛОГИ.

«Я мав на увазі команду БАЛОГИ, тому що він є ідеологом цієї політики, також я мав на увазі розстановку кадрів в Київській області на «хлібні посади». Я позову до суду ще не одержував, і сумніваюся в тому, що Секретаріат Президента його подасть. У мене є практика роботи в таких ситуаціях», – сказав Микола ТОМЕНКО.

У інтерв`ю журналу «Фокус», нагадує «Новий міст», М.Томенко заявляв про корупцію в Секретаріаті Президента. 15 травня прес-служба Президента повідомила, що Секретаріат Президента України готує звернення до суду з приводу захисту власної репутації як державного органу у зв`язку з дискредитаційними заявами народного депутата М.ТОМЕНКА. Секретаріат вимагатиме в судовому порядку визнати заяви М.Томенка такими, що не відповідають дійсності і зобов`язати парламентарія спростувати поширену ним інформацію.