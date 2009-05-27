Прес-конференція з приводу впровадження уроків з антикорупції в загальноосвітніх школах

28 травня об 11.00 в конференц-залі гімназії «Троєщина» (м. Київ, вул. Марини Цвєтаєвої, 14-В) відбудеться прес-конференція з приводу впровадження в середніх загальноосвітніх школах України інтерактивних інноваційних уроків з антикорупції.

Викладання навчального курсу «Корупція та відповідальність за корупційні діяння» розроблено Інститутом інноваційних технологій та Міністерством освіти і науки України спільно з громадськими організаціями «Центр єднання європейської молоді «За спільне майбутнє» та «Київська школа рівних можливостей». Викладання навчального курсу розпочнеться в загальноосвітніх навчальних закладах України в 2009-2010-му начальному році.

На прес-конфренції буде презентовано навчальний посібник «Корупція та відповідальність за корупційні діяння» для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, закладів профтехосвіти, вчителів історії та правознавства, а також навчальний документальний фільм «Як не стати жертвою корупції: для старшокласників і не тільки…».

В прес-конференції візьмуть участь: керівник проекту «Запровадження інтерактивних інноваційних уроків на тему антикорупції в середніх загальноосвітніх школах України» Лілія ГУК, експерт Міжнародної громадської організації «Школа Рівних Можливостей» Наталія КРАВЧЕНКО, експерт проекту «Запровадження інтерактивних інноваційних уроків на тему антикорупції в середніх загальноосвітніх школах України» Микола ЧУГАЄВСЬКИЙ.

До гімназії «Троєщина» добиратися від метро «Дарниця»: тролейбус №46, 46к, маршрутка №7, 50 (до кінця), від метро «Петрівка»: тролейбус № 30, маршрутка 192 (до кінця).

Після прес-конференції – об 11.35 в 10-му класі гімназії «Троєщина» відбудеться відкритий урок з антикорупції, на якому передбачено присутність представників засобів масової інформації та громадських організацій.

За додатковою інформацію звертатися до Миколи ЧУГАЄВСЬКОГО. Моб. (050) 370-27-14