Єхануров прийшов на засідання уряду, Тимошенко не відреагувала

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ все ще чекає й розраховує, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вибачиться перед ним за звинувачення в корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

Міністр оборони також повідомив, що поки не звертався з відповідною позовною заявою до суду.

«Я вчора написав листа (прем`єр-міністру УНІАН), і як демократ, я думаю, що людині потрібно подумати. Скільки днів 5 або 10? Не знаю», - сказав він.

Ю.ЄХАНУРОВ процитував постанову Кабінету міністрів №426 від 29 березня 2002 року, якою встановлено нормативи харчування військовослужбовців. Зокрема, він уточнив, що напівкопчена ковбаса виділяється двом категоріям військовослужбовців: по 50 г на добу військовослужбовцям протиповітряної оборони за умови проходження служби в місцевості зі складними кліматичними умовами або на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а також по 25 г на добу для льотчиків. За словами міністра оборони, враховуючи такі нормативи, на день армії необхідно 5-5,5 кг ковбаси.

Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що Генеральна прокуратура України звернулася в Міністерство оборони для перевірки даних, викладених Головним контрольно-ревізійним управлінням. Наразі Міноборони готує відповідні матеріали для Генпрокуратури.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, сьогодні на засіданні уряду не обговорювалися питання, пов`язані з його відставкою, вибаченнями Ю.ТИМОШЕНКО, а також результатами перевірки ГоловКРУ. За його словами, прем`єр не відреагувала на його участь у засіданні уряду.

«Я не розумію, як вона повинна була відреагувати? Я ж член уряду!», - підкреслив він.

Ю.ЄХАНУРОВ також висловив сумнів у тому, що Верховна Рада може ухвалювати рішення про звільнення міністра оборони без відповідного подання Президента України.

«Дійсно, рішення Конституційного Суду передбачає, що ВР може звільняти, але є закон про Кабінет міністрів – відкрийте й подивіться, що там написано», - зазначив керівник оборонного відомства.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оприлюднено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдат і закупівлі палива для військової техніки.

У Міністерстві оборони спростовують всі звинувачення й обіцяють оскаржити їх у судовому порядку.

20 травня у ВР було зареєстровано проект постанови про звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

22 травня Ю.Єхануров висловив надію, що глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО вибачиться перед ним за звинувачення в зловживаннях. У відповідь вона заявила, що не має наміру вибачатися перед міністром оборони.

25 травня прем`єр підписала й направила Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ подання з проханням про відставку Ю.Єханурова з посади міністра оборони.

26 травня Президент доручив Генпрокуратурі розслідувати звинувачення на адресу Ю.ЄХАНУРОВА в корупції в оборонному відомстві.