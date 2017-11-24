Юнкер зустрівся із Порошенком і зазначив, що відносини між Україною і ЄС рухаються в правильному напрямку

Саміт "Східного партнерства" не є самітом про розширення ЄС чи вступ України до блоку, однак відносини рухаються у правильному напрямку.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед самітом "Східного партнерства", відповідаючи на питання про європейські прагнення України, пише Європейська правда.

"Це не саміт про розширення ЄС чи про вступ України до нього", - заявив він.

"Мене не все задовольняє у тому, як розвиваються наші відносини, однак здебільшого все йде у правильному напрямку", - додав президент Єврокомісії.

За словами Юнкера, на саміті йтиметься передусім про розвиток і поглиблення відносин з країнами-партнерами, в тому числі і з Україною.

"Відносини мають бути консолідовані, і вони такими будуть", - заявив він.

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Окрім того, як повідомили на сайті Адміністрації президента, президент Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, вони обговорили стан реалізації порядку денного реформ в Україні, імплементації Угоди про асоціацію Україна - ЄС та шляхи оптимізації фінансової допомоги з боку ЄС та перспективи нового фінансового пакету.

Сторони обговорили шляхи реалізації ініціативи Порошенка щодо інтеграції України в загальний цифровий та енергетичний ринок ЄС.

Окрему увагу співрозмовники звернули на підготовку європейської інвестиційної конференції щодо допомоги Україні, проведення якої заплановано в 2018 році.

Зазначимо, що Порошенко прибув на саміт "Східного партнерства", який відбудеться сьогодні, 24 листопада, в Брюсселі.