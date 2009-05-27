Ющенко хоче поїхати до Австралії, Сингапуру та Брунею

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує відвідати з державним візитом Австралію.

Указ про підготовку відповідного візиту розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим же указом Президент доручив підготувати свої робочі візити до Республіки Сінгапур та Брунею Даруссаламу.

Кабінет міністрів України має забезпечити план заходів з підготовки державного візиту Президента України до Австралії та робочих візитів до Сінгапуру і Брунею.