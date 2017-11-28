Трамп хоче, щоб Україна повернула свою територію - Волкер

Президент США Дональд Трамп хоче досягти миру в Україні і хоче, щоб Україна повернула собі свої території.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Politico, як пише "Європейська правда".

За його словами, в адміністрації Трампа є група людей, до яких належить і сам Волкер, які вважають, що покращення відносин з Москвою неможливе в умовах, коли Росія досі підтримує війну в Україні і в результаті є суб’єктом європейських і американських санкцій.

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"Якщо ми збираємося отримати покращення у відносинах між США і Росією, ми не хочемо топтатися на місці. Ми хочемо більш конструктивної взаємодії" - сказав Волкер.

Для цього, за його словами, "потрібен прогрес в Україні".

"Я знаю, я сам чув це від президента, він цього хоче. Він прагне досягти миру, прагне вирішення кризи, він хоче, щоб Україна повернула собі свою територію. Це кристально ясно", - заявив Волкер.

Нагадаємо, нещодавно у Белграді відбулася зустріч спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Росія і США докладно обговорили можливість розміщення миротворчої місії ООН на сході України.