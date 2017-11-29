Сьогодні у Мінську українська сторона порушить питання зменшення кількості росіян у Місії ОБСЄ

У білоруській столиці Мінську 29 листопада заплановане засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Радіо Свобода, українська сторона на зустрічі в Мінську планує, серед інших, порушити питання зменшення кількості росіян у складі СММ ОБСЄ. Як заявила днями член гуманітарної підгрупи ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, це пов’язано із недавнім випадком, коли спостерігач місії вітався з бойовиком підтримуваного Росією угруповання «ЛНР». Обговорення питання про звільнення полонених українців залишиться в центрі уваги, повідомляла раніше українська сторона.

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В угрупованні «ЛНР», як повідомляють сайти сепаратистів, очікують на узгодження в Мінську дати обміну полоненими. Питання гуманітарної ситуації, обміну полоненими, повернення документів особам, які були раніше звільнені, і спільного пошуку осіб, зниклих безвісти – на розгляді цих питань наполягатиме переговорна група від угруповання «ДНР», повідомляють сайти донецьких бойовиків.

Відповідно до графіку, узгодженого влітку, наступні, крім сьогоднішньої зустрічі, контакти переговорників у Мінську – 5 і 20 грудня.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.