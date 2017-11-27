"А, дорогий, привіт!": представник ОБСЄ обійнявся з бойовиком під час передачі тіл українських військових (відео)

12:20, 27 листопада 2017
Війна
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На відео представник місії потиснув руку терористові.

Представник ОБСЄ обійняв терориста / Скріншот

Під час процедури передачі тіл українських військових представник ОБСЄ обійнявся з бойовиком "ЛНР" й обмінявся рукостисканнями. Про це свідчать кадри опублікованого терористами відео.

"Можливо, СММ ОБСЄ може пояснити, чому її спостерігач віддає військове привітання командиру бойовиків "ЛНР", — здивувався німецький журналіст Джуліан Рьопке такій поведінці представника ОБСЄ.

Представники СММ ОБСЄ телефоном коментувати цю ситуацію відмовилися, пообіцявши пояснити свою позицію у письмовому вигляді, передає 112 Україна.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада терористи "ЛНР" заявили, що захопили в полон пораненого українського розвідника. За словами проросійських найманців, вони захопили у полон бійця ЗСУ, коли забирали загиблих в результаті бою.

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Теги: #представник ОБСЄ#рукостискання з бойовиком