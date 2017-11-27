"А, дорогий, привіт!": представник ОБСЄ обійнявся з бойовиком під час передачі тіл українських військових (відео)

Під час процедури передачі тіл українських військових представник ОБСЄ обійнявся з бойовиком "ЛНР" й обмінявся рукостисканнями. Про це свідчать кадри опублікованого терористами відео.

"Можливо, СММ ОБСЄ може пояснити, чому її спостерігач віддає військове привітання командиру бойовиків "ЛНР", — здивувався німецький журналіст Джуліан Рьопке такій поведінці представника ОБСЄ.

The day after. Russian-speaking @OSCE_SMM staff and #RussianArmy generals shaking hands with the #WarCriminal, hugging his comrades, taking back the bodies of the slain Ukrainians.https://t.co/9qdVFKm7rFpic.twitter.com/SbBU5JliTc — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 25, 2017

Представники СММ ОБСЄ телефоном коментувати цю ситуацію відмовилися, пообіцявши пояснити свою позицію у письмовому вигляді, передає 112 Україна.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада терористи "ЛНР" заявили, що захопили в полон пораненого українського розвідника. За словами проросійських найманців, вони захопили у полон бійця ЗСУ, коли забирали загиблих в результаті бою.