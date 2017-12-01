Порошенко про конфлікти між правоохоронними органами: нагадують "латиноамериканський карнавал"

Президент України Петро Порошенко прокоментував публічні конфлікти між правоохоронними органами, заявивши, що відомства вийшли за межі розумної конкуренції та «дійство нагадує латиноамериканський карнавал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури сьогодні в Києві.

«Говорячи про роботу всієї правоохоронної системи не можу, на жаль, обійти мовчанням публічні міжвідомчі конфлікти… Вони вийшли далеко за межі розумної конкуренції, яка, - поки в міру, - потрібна всюди, бо конкуренція - двигун прогресу. Шуму, галасу й пір'я стільки, що часом дійство нагадує якийсь латиноамериканський карнавал… Здавалося б, навіть смішно, якби не було так сумно», - заявив він.

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При цьому президент процитував слова зі звернення ініціативної групи «1 грудня»: «Неможна побудувати правову державу, якщо мужі в погонах забувають про своє призначення і стають безвідповідальними політиканами».

«Суспільство воліє війни з корупцією та іншими видами злочинності, а не війни компроматів. Я як президент – разом з суспільством. Здорове суперництво, цивілізовану конкуренцію, чесне змагання вітатимуть і президент, і суспільство. А от конфлікти, сварки, інтриги та ворожнеча є неприйнятними, бо йдуть на користь лише спільному ворогу – злочинності і корупції», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада у НАЗК повідомили, що запросили голову НАБУ Артема Ситника прийти 13 листопада та надати пояснення щодо невиконання вимог Нацагентства. Зазначалося, що директор НАБУ не виконав вимоги НАЗК і, на думку відомства, необґрунтовано відмовивcя надати запитувану інформацію та документи, що є ознакою адмінправопорушення.

Ситник, своєю чергою, спростував інформацію про ненадання інформації і наголосив, що вимога НАЗК прийти в агентство для надання пояснень не підлягає виконанню.

Крім того, 30 листопада у НАБУ заявили, що 29 листопада під час документування одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям.

У НАБУ висловили переконання, що "має місце спланована диверсія" проти працівників Бюро та САП, реалізована "СБУ та санкціонована генеральним прокурором України".

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за триманому агенту НАБУ оголосять про підозру у провокації та даванні хабара. При цьому він розкритикував роботу НАБУ та висловив думку, що працівники агентства вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.