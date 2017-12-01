"Народний фронт" пропонує встановити відповідальність за публічне приниження Революції Гідності

Парламентська фракція "Народний фронт" ініціюватиме внесення змін до законодавства щодо встановлення відповідальності за публічне приниження Революції Гідності, пам’яті "Небесної сотні" та усіх героїв, що загинули у боротьбі за незалежність і свободу країни.

Про це йдеться в офіційній заяві партії.

"Народний фронт" вважає неприпустимими цинічні висловлювання щодо героїчних сторінок української історії, до яких починають вдаватися представники проросійської "п’ятої колони", мріючи переписати історію за кремлівськими кліше у рамках пропаганди країни-агресора.

Зокрема, ми переконані, заява депутата Мураєва на його телеканалі, у якій він назвав Революцію Гідності "державним переворотом" - це чіткий сигнал того, що антиукраїнські сили почали все більше розправляти плечі і перейшли у пряму і відкриту інформаційну атаку на країну, на наші символи і наших героїв. Це прямий виклик кожному громадянину нашої держави, родинам загиблих, нашим бійцям, що стоять сьогодні на сході України проти російських орд, кожному патріоту. Російська агентура, якій вдалося заховатися за мандатами, випробовує нас на готовність проковтнути їхні брутальні інформаційні атаки. Проте ми мусимо і дамо їм відповідь.

Ми вважаємо, що Революція Гідності має бути захищена законодавчо. Будь-які спроби приниження нашої Революції повинні тягнути за собою відповідальність. Так само, як намагання заперечити Голодомор чи принизити український прапор.

Водночас, ми звертаємося до усіх проукраїнських демократичних фракцій Верховної Ради України підтримати таку ініціативу.