Екс-посол США в Україні прокоментував ідею Порошенка щодо референдуму про вступ до НАТО

Сумніви з приводу раціональності проведення в Україні референдуму щодо вступу до НАТО та ЄС висловив колишній посол США в Україні, а нині експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер, передає Голос Америки.

Читайте такожЕкс-посол США: За відсутності реформ Захід може вирішити, що Україна "ремонту не підлягає""Не впевнений, що це має сенс, з огляду на брак підтримки ідеї надання Україні плану щодо членства у цих організаціях. Краще було б поглиблювати практичну кооперацію", - прокоментував заяву Порошенка Пайфер.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня президент Петро Порошенко висловив переконання, що у майбутньому в Україні пройдуть референдуми з приводу щодо вступу до НАТО і Євросоюз.