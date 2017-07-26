Екс-посол США: Київ продовжує перекладати економічний тягар окупації на Росію

20:04, 26 липня 2017
Політика
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Пайфер прокоментував відключення постачання електроенергії на окуповану частину Донецької області.

Пайфер: Київ продовжує перекладати економічний тягар окупації на Росію / Фото УНІАН

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер назвав припинення електропостачання в Донецькій області перекладенням економічного тягаря за окуповану частину області на Росію. Про це Пайфер написав у Twitter.

"Україна відключила постачання електроенергії на окуповану частину Донецької області. Продовження зусиль Києва з перекладення економічного тягаря окупації на Росію", - заявив Пайфер.

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Як повідомляв УНІАН, в. о. голови державної компанії-оператора “Укренерго” Всеволод Ковальчук повідомив, що з 0.00 26 липня припинено перетоки електричної енергії з тимчасово неконтрольованими районами Донецької області.

«З 0.00 26.07.2017 року припинено перетоки електричної енергії з тимчасово неконтрольованими районами Донецької області. Територія ОРДЛО наразі не споживає електроенергію, вироблену електростанціями на контрольованій частині України. Потреби окупованих територій в енергії покриваються за рахунок Старобешевської та Зуївської ТЕС, іншими виробниками на НКТ (неконтрольованій території – УНІАН), а також поставками з Російської Федерації, що відбуваються по лініях, які виключені з переліку міждержавних, перетоки по них не обраховуються в загальному сальдо "Україна-Росія-Білорусь", - повідомив Ковальчук.

За його словами, припинення постачання електроенергії на окуповану територію Донецької області не несе наслідків для стабільності роботи енергосистеми країни.

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Теги: #електропостачання