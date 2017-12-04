Порошенко їде до Львівської області

Президент України Петро Порошенко 6 грудня з робочою поїздкою перебуватиме у Львівській області.

Читайте такожВ АП розповіли, з ким Порошенко зустрінеться завтра на саміті "Східного партнерства"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив губернатор Львівщини Олег Синютка.

Однак він не уточнив програму перебування глави держави в області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м. Львів) Олександр Поронюк, 6 грудня, у День Збройних сил України, Порошенко відвідає Міжнародний центр миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) на Львівщині.