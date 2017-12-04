Порошенко їде до Львівської області
12:29, 04 грудня 2017Політика
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Порошенко відвідає Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області.
6 грудня Президент перебуватиме у Львівській області / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко 6 грудня з робочою поїздкою перебуватиме у Львівській області.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив губернатор Львівщини Олег Синютка.
Однак він не уточнив програму перебування глави держави в області.
Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м. Львів) Олександр Поронюк, 6 грудня, у День Збройних сил України, Порошенко відвідає Міжнародний центр миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) на Львівщині.
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