Димові шашки, петарди і загрози: біля будинку Саакашвілі активіст облив себе бензином і намагався підпалити

У Києві сьогодні затримано Михеїла Саакашвілі. Під будинком, де в квартирі політика 5 грудня проходять обшуки, відбулися сутички між соратниками Саакашвілі і правоохоронцями, під будівлею кидали димові шашки. Про це повідомляє "112 Україна".

Також повідомляється, що один з прихильників Саакашвілі облив себе бензином і намагався підпалити.

Кореспондент УНІАН повідомляє, що прихильники Саакашвілі супроводжували появу нацгвардейців криками: "Ганьба", після чого в бік правоохоронців було кинуто кілька петард і поновилися короткі бійки.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики. Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Оновлено. Пізніше Саакашвілі затримали. Автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.

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