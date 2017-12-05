На прихильників Саакашвілі посилили тиск: намагаються відтіснити на Європейську площу
Правоохоронці згори вулиці Трьохсвятительської намагалися відтіснити мітингувальників вниз.
Правоохоронці посилили тиск на прихильників екс-голови Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі з боку вулиці Костьольної та намагаються відтіснити їх на Європейську площу.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі штовханина між ними зосередилася біля автомобіля, в якому перебуває Саакашвілі.
Читайте такожУ центрі Києва розбили вікно автомобіля із Саакашвілі
Правоохоронці згори вулиці Трьохсвятительської намагалися відтіснити мітингувальників вниз, у бік Європейської площі.
Слід зазначити, що внизу мітингувальники вже спорудили невисоку барикаду із бруківки навпроти бічного виходу з Українського дому.
Проїзд вниз заблокований декількома автомобілями, які припарковані на проїжджій частині Трьохсвятительської.
Мітингувальники вигукують: “Імпічмент!”, “Київ вставай!” та періодично виконують Державний Гімн України.