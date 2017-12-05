Саакашвілі відповів на звинувачення у зв'язках з олігархом Курченком

Журналісти пробралися в машину до екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.

Саакашвілі спростував звинувачення у зв'язках з олігархом Сергієм Курченком, передає РБК-Україна.

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"Повна брехня", - заявив Саакашвілі. На питання, "як до вас ставляться", Саакашвілі відповів: "А як ви думаєте".

Крім того, Саакашвілі був пристебнутий наручниками до сидіння. Разом з ним в машині були 7 осіб.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрував ЗМІ аудіозапис та розшифровку телефонної розмови між екс-головою Одеської облдержадміністрації, лідером партії “Рух нових сил” Міхеїлом Саакашвілі та українським бізнесменом, соратником екс-президента України Віктора Януковича Сергієм Курченком.