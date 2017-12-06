Ситник і Холодницький не збираються переривати візит до США на прохання Луценка - ЗМІ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не мають наміру на прохання генерального прокурора Юрія Луценка переривати свій візит до Вашингтона, де вони перебувають на запрошення організаторів Глобального форуму з повернення активів та для участі у додаткових зустрічах з високопосадовцями США. Про це вони сказали у коментарі Радіо Свобода.

Як сказав Ситник, він має низку запланованих зустрічей з високопосадовцями США на 6–7 грудня.

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«В мене на середу та четвер заздалегідь заплановані дуже важливі зустрічі з керівництвом низки правоохоронних та державних органів США. Серед них – керівництво ФБР, Державного департаменту, матиму зустріч з керівником Світового банку. Тому виконувати спонтанні забаганки генпрокурора наміру не маю, але, звісно, буду дивитись по ситуації і при необхідності буду робити все, щоб скоріше повернутись в Україну», – повідомив Ситник.

В свою чергу Холодницький повідомив, що перебуватиме у США до 12 грудня.

«Відрядження заплановано до 12 грудня, бо на ці дати організована низка зустрічей. Я не можу просто взяти і повідомити колегам з ФБР, Державного департаменту, сенаторам та конгресменам, що зустрічі переносяться або скасовуються, оскільки у них також є графік. Ці зустрічі готувались місяцями, їхнє скасування було б шкідливим для антикорупційних органів України та держави в цілому», – сказав Холодницький.

Як відомо, 5 грудня з трибуни парламенту генпрокурор Юрій Луценко попросив Верховну Раду відкликати з США керівництво НАБУ і САП для звіту у парламенті. Він також закликав спікера Андрія Парубія відправити з цього приводу телеграму до Вашингтона.