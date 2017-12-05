Луценко закликав направити телеграму керівникам НАБУ і САП, щоб вони виступили в Раді
Луценко хоче бачити на трибуні парламенту тих, хто починає "законовбивчу війну між відомствами".
Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав голову Верховної Ради Андрія Парубія направити телеграму керівництву Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), аби вони завтра виступили в парламенті.
Читайте такожВійни між НАБУ та ГПУ немає - Луценко Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.
Генпрокурор відзначив, що ГПУ і НАБУ вміють і хочуть працювати разом. "Але це не означає, що будь-які дії НАБУ є поза моїм ретельним наглядом за законом. Ті дії, які виходять за межі законодавства, повинні стати предметом розгляду того органу, якому ніхто не може відмовити у верховенстві", - сказав Луценко.
Він також, зокрема, додав, що керівник НАБУ заявляє, що "вказівки керівника САП, який є його процесуальним керівником, юридично нікчемні".
"Керівник НАБУ порушує справу проти керівника НАЗК, яка в межах своєї компетенції звертається до нього за запитом, а в разі відмови від надання інформації - з протоклом про корупцію. Керівник НАБУ порушує кримінальне провадження проти керівника фінансового аудиту, який підписує папери про незаконність отримання квартири керівником НАБУ", - сказав генпрокурор.
Так, вважає він, усе це демонструє позицію людини, яка каже: "я недоторканний, я на особливому статусі".
"Вважаю, що якщо людина не визнає ні повноважень керівника САП, ні авторитету... генерального прокурора, то він мусить прийти особисто на трибуну Верховної Ради і дати звіт, чому один орган став новоявленим ЧК..., який хоче себе поставити поза законом і загальним порядком", - сказав Луценко.
Він звернувся до Парубія з проханням направити телеграму до керівницитва НАБУ та САП, які знаходяться у Вашингтоні на конференції.
"Національне антикорупційне бюро, я думаю, за два дні вже могло відзвітуватися про повернення до Бюджету 26 тис. грн і може повернутися вже все-таки в Київ, щоб стати на трибуну Верховної Ради і дати звіт про законність або незаконність певних дій", - сказав генпрокурор.
Так, він закликав направити відповідну телеграму з тим, аби вже завтра бачити на трибуні парламенту тих, хто починає "законовбивчу війну між відомствами".