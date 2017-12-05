Луценко закликав направити телеграму керівникам НАБУ і САП, щоб вони виступили в Раді

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав голову Верховної Ради Андрія Парубія направити телеграму керівництву Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), аби вони завтра виступили в парламенті.

Читайте такожВійни між НАБУ та ГПУ немає - Луценко Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

Генпрокурор відзначив, що ГПУ і НАБУ вміють і хочуть працювати разом. "Але це не означає, що будь-які дії НАБУ є поза моїм ретельним наглядом за законом. Ті дії, які виходять за межі законодавства, повинні стати предметом розгляду того органу, якому ніхто не може відмовити у верховенстві", - сказав Луценко.

Він також, зокрема, додав, що керівник НАБУ заявляє, що "вказівки керівника САП, який є його процесуальним керівником, юридично нікчемні".

"Керівник НАБУ порушує справу проти керівника НАЗК, яка в межах своєї компетенції звертається до нього за запитом, а в разі відмови від надання інформації - з протоклом про корупцію. Керівник НАБУ порушує кримінальне провадження проти керівника фінансового аудиту, який підписує папери про незаконність отримання квартири керівником НАБУ", - сказав генпрокурор.

Так, вважає він, усе це демонструє позицію людини, яка каже: "я недоторканний, я на особливому статусі".

"Вважаю, що якщо людина не визнає ні повноважень керівника САП, ні авторитету... генерального прокурора, то він мусить прийти особисто на трибуну Верховної Ради і дати звіт, чому один орган став новоявленим ЧК..., який хоче себе поставити поза законом і загальним порядком", - сказав Луценко.

Він звернувся до Парубія з проханням направити телеграму до керівницитва НАБУ та САП, які знаходяться у Вашингтоні на конференції.

"Національне антикорупційне бюро, я думаю, за два дні вже могло відзвітуватися про повернення до Бюджету 26 тис. грн і може повернутися вже все-таки в Київ, щоб стати на трибуну Верховної Ради і дати звіт про законність або незаконність певних дій", - сказав генпрокурор.

Так, він закликав направити відповідну телеграму з тим, аби вже завтра бачити на трибуні парламенту тих, хто починає "законовбивчу війну між відомствами".