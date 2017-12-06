У СБУ заявили про "значні" зрушення у справі щодо замаху на Мосійчука

У Службі безпеки України є значні зрушення у справі про вибух, під час якого постраждав народний депутат України Ігор Мосійчук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на засіданні Верховної Ради України.

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«Щодо справи Мосійчука, або замаху на народного депутата Мосійчука, то в нас є значні просування у цій справі», - сказав він.

Грицак додав, що готовий доповісти у Верховній Раді щодо цієї справи, «коли будемо мати в руках того, кого ми вважаємо на сьогодні виконавцем або замовником».

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого двоє осіб загинули, серед них охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука. Ще троє постраждали, у тому числі Мосійчук і політолог Віталій Бала. Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області.