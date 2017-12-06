Посли G7 очікують на оперативне розслідування справи Саакашвілі

Посли країн «Великої сімки» (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) очікують, що розслідування справи колишнього голови Одеської ОДА, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відбудеться оперативно та відповідно до юридичних зобов'язань України.

Про це УНІАН поінформували у посольстві Італії, яка цьогоріч головує у G7.

"Ми знаємо, що пана Саакашвілі затримали, і протести продовжуються. Ми уважно слідкуємо за розвитком ситуації. Закликаємо всіх повністю поважати і підтримувати конституційний лад та правову систему в Україні, дотримуватися прав та обов’язків мирного протесту та утримуватися від спроб дестабілізації. Ми також очікуємо, що розслідування буде проведено оперативно та відповідно до юридичних зобов'язань України", - наголошується у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256). У ГПУ зазначили, що Саакашвілі надіслано текст підозри за адресою його проживання.

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримували в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 Кримінального кодексу України).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій.

5 грудня у Генпрокуратурі повідомили, що підготували та передали голові Нацполіції Сергію Князєву постанову про оголошення Саакашвілі у розшук.

Сьогодні, 6 грудня, зранку, правоохоронці здійснили спробу штурму наметового містечка у Маріїнському парку. Вони застосували сльозогінний газ та повалили паркан. Мітингувальники кидали у правоохоронців петарди і били їх дерев'яними та металевими брусками. Після чого правоохоронці відступили. Як пояснили у Відділі комунікації поліції Києва, проводилися заходи з розшуку та затримання Саакашвілі. За даними поліції, внаслідок супротиву, який чинили мітингувальники, постраждали 14 правоохоронців та двоє цивільних, але жодного з учасників акції не затримано.