Пачки з-під сигарет, банки і коробки для техніки: журналісти про тару, підходящу для передачі "гучних" хабарів (відео)

В силових структурах є людина, чия професія - красиво розкладати гроші: хтось любить розкладати їх у стовпчик, хтось - на килимі, а дехто - розкладає по колу із художнім смаком. Журналісти програми "Гроші" вирішили дізнатись, як ці гроші приносять.

Нещодавно Генпрокурор відрапортував. Схопили директора будівельної фірми, який пробував занести начальнику слідчого управління 10 тисяч долларів. А принесли їх у коробочці з-під цукерок.

Так можна визначити те, як і скільки грошей вміщається у різного типу ємкостях.

Влаштувати дитину у дитсадок ($400) - цілком може вміститись у горщик для вазона.

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Спроба відкупитись від армії вартістю 1,5 тисячі доларів - цілком може вміститись у шкарпетку. А от 10 тисяч доларів легко можуть влізти у пачку з-під цигарок.

У трилітрову банку судді Чауса поміщається приблизно 150 тисяч доларів: дві квартири тещі Гройсмана оцінюються приблизно в 4 "банки Чауса".

Нещодавно охоронця депутата Розенблата піймали на хабарі у 200 тисяч доларів, які намагались передати у звичайній сумці. На практиці ж такі гроші легко влазять у коробку від звичайного соку.

А от хабар дніпровських суддів керівникові САП Холодницькому чітко лягає у коробку для торта.

"Винагорода" за зняття арешту із його майна, яку пропонував одеський контрабандист співробітникам НАБУ, а саме 800 тисяч доларів, може поміститись у пусту коробку з-під монітору.