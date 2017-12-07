Росія веде справжню війну проти України і Європи - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Російська Федерація веде справжню війну проти України та Європи.

Читайте такожТіллерсон у НАТО: агресія Росії в Україні становить найбільшу загрозу безпеці ЄвропиПро це він сказав під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, що транслювався на сайті організації.

"Дехто говорив про повернення до «холодної війни». Це насправді неправильно. Росія зараз веде справжню війну проти нас, проти Європи та її цінностей. Ця війна ведеться російськими військами без розпізнавальних знаків, але за допомогою танків та гармат на українській землі", - наголосив Клімкін.

Крім того, він підкреслив, що Росія веде війну у супроводі сучасної інформаційної кампанії, підтримуваної на державному рівні. Зокрема, розповсюджує дезінформацію з метою дестабілізації вільних та демократичних спільнот.

"Тому існує термінова необхідність відповісти на ці випробування. Мета гібридної війни - використати уразливість демократії", - заявив Клімкін.

У зв'язку з цим він висловився за необхідність дотримання узгоджених дій та зміцнення солідарності, що незамінні для повернення до безпекового порядку, який ґрунтується на правилах та нормах міжнародного права.