У Кремлі заявили, що не оскаржуватимуть рішення суду в Гаазі через невизнання його рішень

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі, тому не оскаржуватиме його рішення.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи буде Росія якось оскаржувати рішення МКС, де встановлено факти військового протистояння між українськими військовими та збройними силами Російської Федерації на Донбасі.

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«Росія в цьому випадку не визнає юрисдикцію МКС, тому нам нічого оскаржувати», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, прокурором Гаазького суду було зафіксовано два періоди особливо запеклих боїв з початку збройного конфлікту на Донбасі: в Іловайську в серпні 2014 року і в Дебальцевому з січня по лютий 2015 року.

Зокрема, прокуратура МКС встановила факти військового протистояння між українськими військовими та збройними силами Російської Федерації.

Згідно з повідомленням, попереднім розслідуванням встановлено, що збройні формування бойовиків "ДНР" і "ЛНР" "досить організовані, щоб розглядатися як сторони не міжнародного збройного конфлікту". Водночас повідомляється про можливість розглядати протистояння на сході України як міжнародний конфлікт.

"Канцелярія Прокурора також навела додаткові відомості, що вказують на факт існування прямого військового протистояння між збройними силами Російської Федерації і України, з чого випливає, що найпізніше з 14 липня 2014 року, паралельно з неміжнародним конфліктом на сході України спостерігався міжнародний збройний конфлікт", - йдеться в доповіді.