Посол Франції закликає українську владу забезпечити незалежність НАБУ
Там закликали політичне керівництво України зробити необхідне, аби всі антикорупційні органи могли виконувати свою місію в належних умовах.
Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон закликає українську владу забезпечити незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та створити антикорупційний суд. Про це йдеться у заяві французького дипломата.
Читайте такожРозгром НАБУ позбавить Україну шансу отримати гроші від Заходу - Аслунд"Ефективність у боротьбі з корупцією в Україні залежить, між іншим, від забезпечення незалежності НАБУ та створення Антикорупційного суду", - наголосила Дюмон.
"З прикрістю відзначаємо, що парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції, попри позицію свого очільника, не зміг виконати свою роботу, на яку чекають українці у цій сфері. Закликаємо політичне керівництво зробити необхідне, аби всі антикорупційні органи могли виконувати свою місію в належних умовах", - заявила посол Франції.