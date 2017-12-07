Посол Франції закликає українську владу забезпечити незалежність НАБУ

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон закликає українську владу забезпечити незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та створити антикорупційний суд. Про це йдеться у заяві французького дипломата.

Читайте такожРозгром НАБУ позбавить Україну шансу отримати гроші від Заходу - Аслунд"Ефективність у боротьбі з корупцією в Україні залежить, між іншим, від забезпечення незалежності НАБУ та створення Антикорупційного суду", - наголосила Дюмон.

"З прикрістю відзначаємо, що парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції, попри позицію свого очільника, не зміг виконати свою роботу, на яку чекають українці у цій сфері. Закликаємо політичне керівництво зробити необхідне, аби всі антикорупційні органи могли виконувати свою місію в належних умовах", - заявила посол Франції.