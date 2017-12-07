Законопроект про "вбивство": у НАБУ розповіли про "великий план" по знищенню їхньої діяльності

Національне антикорупційне бюро України вважає, що законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю (№7362) є частиною великого плану зі знищення НАБУ та САП.

Про це йдеться в заяві відомства, поширеній прес-службою НАБУ. «Окремі народні депутати та політики 6 грудня 2017 року поширили заяви про необхідність «встановлення парламентського контролю» над діяльністю НАБУ. Як механізм такого «контролю» представники двох фракцій правлячої коаліції запропонували законопроект, який повністю знищує гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро», - йдеться в заяві.

У НАБУ стверджують,що згаданий законопроект спрощує процедуру звільнення директора НАБУ через висловлення йому недовіри простою більшістю голосів у парламенті.

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«Такий самий механізм звільнення з посади пропонують застосовувати й до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка здійснює процесуальний нагляд над розслідуваннями детективів НАБУ», - йдеться в повідомленні.

Також у НАБУ зауважили, що законопроект значно розширює повноваження комісії зовнішнього контролю НАБУ через надання її членам доступу до державної таємниці та права перевіряти не тільки завершені й передані до суду справи, але й поточні розслідування.

Бюро наголошує, що в разі ухвалення цього законопроекту, «буде завдано нищівного удару по незалежності новостворених антикорупційних органів та тих здобутків у боротьбі з корупцією, яких їм вдалося досягти попри системний опір правлячих еліт. На жаль, існує велика ймовірність, що даний законопроект може бути ухвалений найближчим часом».

«Переконані, зазначені кроки є частиною великого плану, який увійшов в активну фазу минулого тижня, головною метою якого є знищення НАБУ і САП, блокування розслідувань щодо топ-посадовців та звільнення топ-корупціонерів від відповідальності», - підкреслили у відомстві.

НАБУ звертає увагу, що закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» встановив чіткі вимоги до контролю над діяльністю НАБУ та його підзвітності, яких не має жоден інший правоохоронний орган в Україні.

«Від моменту створення Національне бюро чітко дотримувалося цих вимог і робитиме це й надалі. Вважаємо, якщо народним обранцям дійсно небайдужа подальша доля країни, вони спрямують зусилля на якнайшвидше створення незалежного Антикорупційного суду та надання Бюро права на автономне прослуховування», - резюмували у Бюро.

Як відомо, у Верховній Раді 6 грудня зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю (№7362). Авторами законопроекту виступили голови фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народного фронту» Артур Герасимов та Максим Бурбак.

Документом пропонується надати можливість парламенту звільнення директорів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з документом, питання про висловлення недовіри особі, що має наслідком відставку із займаної посади керівників новостворених антикорупційних органів, може бути внесене на розгляд Верховної Ради України президентом України, кабінетом міністрів України та за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Відповідно до чинної редакції закону про Національне антикорупційне бюро, директор Бюро звільняється, зокрема, у разі подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, невчасного подання декларації, набуття громадянства іншої держави або наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його директором чи вироку суду.

Автори законопроекту №7362 пропонують уточнити норму щодо набуття чинності вироку суду, як підставі для звільнення парламентом директора НАБУ.

У разі прийняття відповідного законопроекту, парламент зможе звільняти директора НАБУ, якщо стосовно нього набув чинності вирок суду «у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією».

Крім того, законопроектом №7362 пропонується дозволити проводити аудит діяльності НАБУ в тому числі у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких не завершено. Якщо документ буде прийнятий, в рамках аудиту проводитиметься також перевірка здійснюваних НАБУ оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, дотримання прав і свобод людей.