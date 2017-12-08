Слідство може звернутися до міжнародних організацій для експертиз у справі Саакашвілі - Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає, що слідство може звернутися до міжнародних організацій для проведення експертиз у справі лідера партії «Рух нових сил», екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Читайте такожПоліція не затримує Саакашвілі через низку юридичних процедур - Князєв«Загалом, якщо ми оцінюємо ситуацію з Саакашвілі, – вона не варта міжнародної уваги...», – сказав він на спільній прес-конференції з президентом Литви Далею Грибаускайте у Вільнюсі, передає радіо Свобода.

За словами Порошенка, якщо є факти порушення законів, наприклад незаконний перетин кордону, отримання фінансування з країни-агресора, щоб підривати соціальний спокій в державі, то за це також є відповідальність.

«Щоб це було абсолютно відкрито і мало абсолютну довіру, я припускаю, хоч слідство і є незалежним, що слідство може звернутися для додаткової експертизи, зокрема до міжнародних організацій», – сказав Порошенко.

Він вважає, що міжнародні експертизи підвищать довіру до документів слідства.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.