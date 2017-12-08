Слідство може звернутися до міжнародних організацій для експертиз у справі Саакашвілі - Порошенко
Щоб розслідування щодо Саакашвілі було абсолютно відкрите слідство може звернутися для додаткової експертизи до міжнародних організацій.
Президент Петро Порошенко вважає, що слідство може звернутися до міжнародних організацій для проведення експертиз у справі лідера партії «Рух нових сил», екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.
Читайте такожПоліція не затримує Саакашвілі через низку юридичних процедур - Князєв«Загалом, якщо ми оцінюємо ситуацію з Саакашвілі, – вона не варта міжнародної уваги...», – сказав він на спільній прес-конференції з президентом Литви Далею Грибаускайте у Вільнюсі, передає радіо Свобода.
За словами Порошенка, якщо є факти порушення законів, наприклад незаконний перетин кордону, отримання фінансування з країни-агресора, щоб підривати соціальний спокій в державі, то за це також є відповідальність.
«Щоб це було абсолютно відкрито і мало абсолютну довіру, я припускаю, хоч слідство і є незалежним, що слідство може звернутися для додаткової експертизи, зокрема до міжнародних організацій», – сказав Порошенко.
Він вважає, що міжнародні експертизи підвищать довіру до документів слідства.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.
5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.