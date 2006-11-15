У Верховній Раді відбулася сутичка між нашоукраїнцями і комуністами

У Верховній Раді України сталася невелика сутичка між народними депутатами із фракцій «Наша Україна» та КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався під час виступу з парламентської трибуни лідера фракції КПУ Петра СИМОНЕНКА, який критикував роботу міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА. Він заявляв про ігнорування цими міністрами національних інтересів держави.

До трибуни почали швидко йти кілька народних депутатів з фракції «Наша Україна», зокрема Ярослав КЕНДЗЬОР, Василь КУЙБІДА.

У свою чергу, зі своїх місць вийшли декілька депутатів-комуністів і почали перешкоджати “нашоукраїнцям” наближатися до трибуни. Між ними відбулася штовханина, після чого депутати розійшлися по своїм місцям, а П.СИМОНЕНКО закінчив свій виступ.