НАБУ пояснило обшуки в Мін'юсті необхідністю врятувати від знищення важливі документи

Детективи Національного бюро проводили невідкладні слідчі дії (обшук) у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.

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«Доступ до зазначених матеріалів детективам НАБУ санкціоновано 23 листопада 2017 року слідчим суддею Солом’янського районного суду міста Києва. Відповідно до цієї ухвали, Мін'юст був зобов’язаний надати запитувані відомості до Національного бюро. Проте ввечері 7 грудня детективи отримали оперативну інформацію про те, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено», - заявили в НАБУ.

Слідчу дію проведено на підставі ч.3 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України з метою врятування майна, яке може мати ознаки речових доказів.

«Крім того, 8 грудня детективи НАБУ провели санкціонований обшук за місцем проживання одного з посадовців Мін'юсту, під час якого в приватному помешканні вилучено службові документи, які міністерство мало надати НАБУ на виконання ухвали суду. Відтак, замість робити емоційні заяви, Міністерству юстиції варто було б з’ясувати, чому службові документи, які мали бути надані НАБУ на виконання ухвали суду, опинилися вдома у співробітника», - підкреслили у відомстві.

В заяві наголошується, що зазначені слідчі дії були законними, обґрунтованими та погодженими з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«На даний час детективи НАБУ звертаються до суду для отримання санкції на вилучення віднайдених під час обшуку доказів. Розслідування у кримінальному провадженні детективи Бюро здійснюють з червня 2017 року. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.28, ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька заявила, що сьогодні зранку співробітники НАБУ «незаконно провели обшук» у будівлі Міністерства юстиції.

За її словами, «о 7:15 без ухвали суду до будівлі Мін’юсту увірвалися співробітники НАБУ, незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися всередині».

Вона наголосила, що «коли о пів на дев’яту на роботу прийшли співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду або хоч якісь документи, детективи НАБУ втекли без будь-яких пояснень через чорний хід».