Чому Президент Литви Адамкус їде саме на Волинь

Луцьк сьогодні відвідає Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, В.АДАМКУС прибуде на Волинь з візитом близько 14.30 - 15.00. Президента Литви супроводжуватимуть Надзвичайний і Повноважний посол України в Литовській Республіці Борис КЛІМЧУК (який народився на Волині і свого часу встановив десятирічний рекордний строк перебування на найвищій керівній посаді обласної влади) та представник МЗС України.

У програмі візиту В.АДАМКУСА - зустріч з губернатором області Володимиром БОНДАРЕМ, головою обласної ради Анатолієм ГРИЦЮКОМ, відвідання Замку Любарта, костьолу Петра і Павла, Музею Волинської ікони.

У другій половині дня для місцевих ЗМІ В.АДАМКУС дасть прес-конференцію.

Як повідомляв УНІАН, Президент Литовської Республіки В.АДАМКУС перебуває в Україні 14-16 листопада з державним візитом.