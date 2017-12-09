Новий прем’єр Польщі назвав Волинську трагедію "геноцидом" і заявив, що країна прийняла багато біженців з України
Моравецький зазначив, що відносини з Україною необхідно будувати на історичній правді, додавши, що «не можна забувати про такі події як «геноцид» на Волині».
Новий прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав Волинську трагедію «геноцидом» і заявив, що його країна прийняла багато біженців з України.
Про це він сказав 8 грудня після призначення на посаду на телеканалі Trwam, повідомляє Польське радіо.
Моравецький зазначив, що відносини з Україною необхідно будувати на історичній правді, додавши, що «не можна забувати про такі події як «геноцид» на Волині».
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Крім того, за його словами, Польща прийняла дуже багато біженців з України, де триває війна.
«Польща, приймаючи українських біженців, допомагає розвантажити напругу на східному фланзі Євросоюзу. Проте Європейська комісія цього не помічає, тож, ми будемо звертати нашим партнерам на це увагу», - наголосив Моравецький.
За його словами, Польща вважає, що рішення приймати чи не приймати біженців – це її власна прерогатива.
«Європейська комісія ніби не помічає, що на сході України війна, там гинуть тисячі людей», - сказав Моравецький.
Як повідомляв УНІАН, Моравецького, який раніше обіймав посаду віце-прем’єра - міністра розвитку й фінансів Польщі, було призначено прем’єр-міністром вчора, 8 грудня.
7 грудня попередниця Моравецького на посаді прем’єра Беата Шидло подала у відставку.