Луценко: зміни до КПК не вплинуть на розслідування катастрофи МН17

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняє, що нещодавні зміни до українського кримінального процесуального законодавства не вплинуть на хід розслідування провадження щодо збиття літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.

Як повідомляється на сайті ГПУ, про це він сказав під час спільної з головою Служби безпеки України Василем Грицаком зустрічі з колегами з Королівства Нідерланди - головою Національної прокуратури Фредеріком Вестербеке та головою Центрального департаменту розслідування злочинів Національної поліції Вільбертом Пауліссеном.

Читайте такожРосійський телеканал видалив статті про збитий рейс MH17 з версією про "український "Бук"

Зазначається, що метою заходу було обговорення проміжних результатів розслідування авіакатастрофи пасажирського літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, яка відбулася 17 липня 2014 року, та координації зусиль держав-учасниць міжнародної спільної слідчої групи, спрямованих на притягнення до кримінальної відповідальності винуватих осіб.

"Доведення справи щодо збиття літака рейсу МН17 до логічного кінця - вироку суду для всіх винних осіб - є не тільки пріоритетним завданням для України та держав, чиї громадяни стали жертвами цього жахливого злочину, а і справою честі для працівників правоохоронних органів, залучених до розслідування трагедії", - наголосив Луценко.

Читайте такожРосія намагається впливати на думки голландців про катастрофу MH17 - МВС Нідерландів

Він також запевнив іноземних колег, що нещодавні зміни до кримінального процесуального законодавства не вплинуть на хід розслідування провадження.

Згідно з повідомленням, за результатами зустрічі її учасники узгодили подальші кроки у справі та висловили один одному вдячність за ефективне співробітництво у розслідуванні, яке триває вже понад три роки.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів. Перед голосуванням за проект закону в цілому депутати пакетом, без обговорення ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок.

Посадовці Генпрокуратури заявляли, що деякі поправки до Кримінального процесуального кодексу призведуть до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць, "руйнування слідства" та обмеження прав громадян.

У Національному антикорупційному бюро також заявляли, зміни до КПК паралізують роботу органів досудового розслідування і закликали президента ветувати їх.

22 листопада президент підписав цей закон.

Читайте такожКлючовий фігурант справи про збитий над Донбасом MH17 виявився російським генералом - розслідування (аудіо)

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Голландії 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак було збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (ССГ), до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Країни - учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу малайзійського Boeing 777.