Аваков згадав свою останню розмову з Януковичем

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув на судове засідання у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича.

У суді він виступає в якості свідка, пише 24 канал.

На запитання сторони обвинувачення Аваков розповів, коли і за яких обставин останній раз контактував з Януковичем.

"В кінці 2010 року я перебував у своєму кабінеті в Харківській ОДА Віктор Федорович Янукович подзвонив мені по каналу урядового зв'язку і запитав, чому я не підтримую його на президентських виборах", – розповів глава МВС.

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"Я сказав, що мені нічого йому запропонувати. Він наполягав, я ще раз йому відповів: "Мені нема чого вам запропонувати, Вікторе Федоровичу" – він пропонував мені зустрітися. "Ну, добре, до побачення", – сказав він. "До побачення", – відповів я, – згадував свій останній діалог з Януковичем Аваков.

За словами Авакова, на цьому його спілкування з Януковичем, "на щастя, закінчилося".

Раніше в Оболонському суді в якості свідка заслухали колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Він також розповів, коли в останній раз спілкувався з Януковичем.