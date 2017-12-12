Окупанти пришли з обшуком до кримськотатарського активіста Османова і затримали його сина

08:59, 12 грудня 2017
Політика
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Ібраїм Османов – голова урожайненьського Меджлісу і член регіонального Меджлісу.Він активно відвідує всі "судові засідання" і підтримує сім'ї політв'язнів.

Кримська солідарність

У селі Урожайне Радянського району в анексованому Росією Криму силовики проводять обшук у помешканні кримськотатарського активіста Ібраїма Османова. Про це повідомляють активісти Кримської солідарності.

Обшук почався о 7.00 ранку.

"Шукають наркотики. Обшук іде одразу в двох сусідніх будинках. Самого Ібраїма Османова немає вдома", – йдеться в повідомленні.

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Постанову виписують на сина Ібраїма Османова – Рустема Османова.

За словами дружини члена меджлісу, силовики документи на обшук не показали. Вони затримали сина активіста - Рустема. 

Ібраїм Османов – голова урожайненьського Меджлісу і член регіонального Меджлісу. За словами активістів, він активно відвідує всі "судові засідання" і підтримує сім'ї політв'язнів.

Як повідомляв УНІАН, раніше окупанти провели черговий обшук у активіста «галявини протесту» Фазила Ібраїмова.

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Теги: #Окупанти у Криму#обшуки у Криму