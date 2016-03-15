Суд звільнив Корбана під домашній арешт (відео)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявил судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус, удовлетворив таким образом ходатайство стороны защиты Корбана.

В свою чергу адвокат Корбана Оксана Томчук повідомила журналістам, що, згідно з ухвалою суду, обраний Корбану запобіжний захід діятиме до 15 квітня.

При цьому на її підзахисного покладено обов'язок цілодобово перебувати за місцем проживання без носіння електронного браслету.

За словам Томчук, сьогодні Корбана під конвоєм мають доставити за місцем проживання до Дніпропетровська.

Нагадаємо, Корбана було затримано 31 жовтня 2015 року в Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про його домашній арешт на два місяці - до 31 грудня 2015 року.

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28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він повинен перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. Адвокати подали апеляцію на це рішення.

Раніше сьогодні, 15 березня, Апеляційний суд Києва залишив без змін попереднє рішення Дніпровського райсуду про обрання Корбану запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 квітня.