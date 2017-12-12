Саакашвілі викликають на допит до ГПУ (документ)

Лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі викликали на допит до Генпрокуратури. Відповідна інформація розміщена на сайті ГПУ.

Як йдеться у повістці, опальний політик має з'явитися на вулиці Різницькій 18 грудня о 9:30.

Його викликали до начальника відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Домбровського Я.В.

Допит Саакашвілі проведуть як підозрюваного у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня в Києві.

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Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченко у припиненні їх кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув обвинувачення генпрокурора.

Вчора, 11 грудня, Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також 5 грудня, коли силовики провели обшуки в його квартирі, Саакашвілі заявив, що його намагаються викрасти за наказом Путіна.