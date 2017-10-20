Суд повторно зобов'язав Розенблата носити електронний браслет

Суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник задовольнив клопотання прокурорів САП про покладання на народного депутата Борислава Розенблата нових обов'язків у рамах запобіжного заходу щодо нього.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно рішення суду депутат зобов'язаний носити електронний браслет.

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Крім того, Розенблату заборонено залишати Київ та Житомир без дозволу органів слідства та слідчого судді, а також спілкуватися з іншими фігурантами, свідками справи.

Депутат також зобов'язаний здати паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України. Термін дії ухали суду - до 18 грудня.

У свою чергу, Розенблат заявив, що його адвокати оскаржать цю ухвалу у апеляційному суді Києва у понеділок-вівторок наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня детективи НАБУ провели слідчі дії з народним депутатом Розенблатом в аеропорту «Київ». За інформацією НАБУ, під час обшуку у літаку, яким Розенблат мав намір відбути до Кельну (Німеччина), вилучено, зокрема, вироби, зовнішньо схожі з коштовностями, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і дипломатичний паспорт. У НАБУ також стверджують, що запобігли вивезенню Розенблатом за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи».

У НАБУ спростували заяви Розенблата про те, що він заздалегідь повідомив слідчих про свою подорож до Німеччини. «Лист, який Борислав Розенблат на підтвердження своїх слів опублікував на персональній сторінці у мережі Facebook, надійшов до Національного бюро вже після того, як рейс на Кельн мав вилетіти з Києва», - наголосили в антикорупційному відомстві.

У НАБУ зазначили, що для перетину кордону депутат планував використати дипломатичний паспорт. За інформацією Бюро, отриманою від Апарату ВР та МЗС України, дипломатичний паспорт був виданий Розенблату 17 жовтня у відповідь на його звернення нібито для здійснення робочої поїздки до Ізраїлю в період з 18 по 22 жовтня. У зв’язку з цим у НАБУ перевіряли законність отримання депутатом дипломатичного і закордонного паспортів.

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Сам Розенблат заявив, що заздалегідь попередив НАБУ про намір виїхати на лікування до Німеччини. «Практично весь минулий тиждень я провів у лікарні, і в принципі, я повідомив працівників НАБУ про те, що я маю намір на два дні, з 19 по 22, відбути до Німеччини за своїми особистими справами», - сказав депутат. Також він запевнив, що при собі у нього були не коштовності, а біжутерія.

Як стверджував Розенблат, дипломатичний паспорт він отримав після звернення до голови Верховної Ради України.

"Я написав звернення до голови Верховної Ради України. Мені видали паспорти і в Міграційній службі, і в МЗС України для того, щоб я здійснював свої депутатські повноваження", - пояснив Розенблат.

Пізніше стало відомо, що у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного підроблення документів для видачі дипломатичного паспорта Розенблату.