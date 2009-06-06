Литвин оцінив обидві пропоновані Конституції

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що на висновок Конституційного Суду мають бути направлені два законопроекти змін до Конституції - президентський та підготовлений БЮТ і Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

Водночас спікер нагадав, що на даний час у ВР зареєстровано тільки президентський законопроект змін до Конституції, а представники фракцій ПР та БЮТ лише працюють над таким законопроектом. В.ЛИТВИН зазначив, що ознайомився із нормами, які в цьому законопроекті пропонуються.

Що стосується президентського законопроекту змін до Конституції, то, на думку голови ВР, він “є відверто слабенький, складається з різного роду шматків, які, очевидно, писали різні люди і не встигли його вичитати , в тому числі і з граматичної та літературної точки зору”.

Між тим документ, який готується представниками фракцій БЮТ та ПР, буде, за словами В.ЛИТВИНА, “надзвичайно дискутивний в українському суспільстві і матиме як прихильників, так і непримиренних опонентів”.

“В тому числі думаю, що цей документ не залишить байдужими міжнародну спільноту, яка уважно дивиться, що відбувається в Україні, і хоче, щоб в Україні відпрацьовувалися здійснення демократичних перетворень”, - додав голова ВР.

При цьому він зазначив, що сьогодні, як і раніше, зміни до Конституції “пишуться під конкретних людей”.

В.ЛИТВИН також сказав, що на наступному тижні неможливо буде розглянути зміни до Основного Закону, якщо дотримуватися всієї передбаченої Конституцією та законодавством процедури.

Говорячи про можливість обрання Президента в парламенті, В.ЛИТВИН зазначив, що це питання “може розглядатися” в тому випадку, якщо Президенту залишать лише представницькі функції.

Водночас В.ЛИТВИН категорично не підтримує ідею пролонгації повноважень нинішнього парламенту. “Що стосується політичного моменту, що стосується морального аспекту, то для мене особисто є неприйнятною пропозиція щодо пролонгації повноважень ВР майже на два роки”, - підкреслив він.

За його словами, радіти цьому можна було б “за умови, що ти будеш ходити лише зі своєї домівки у ВР і не будеш дивитися людям у вічі”.

Водночас В.ЛИТВИН нагадав, що в 2003 році КС ухвалив рішення про те, що і вибори Президента в парламенті, і пролонгація повноважень парламенту не порушують прав і свобод людини і громадянина.

В.ЛИТВИН наголосив, що сьогодні уже попередні домовленості ПР та БЮТ мають винести на загальне обговорення .