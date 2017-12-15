Обмін полоненими: в Одесі звільнили 8 осіб, підозрюваних у сепаратизмі

11:35, 15 грудня 2017
Політика
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Серед звільнених Євген Мефьодов, підозрюваний у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі.

Ілюстрація / REUTERS

У рамках обміну полоненими в Одесі звільнили вісьмох осіб, підозрюваних у сепаратизмі і злочинах проти національної безпеки.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказала прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.

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"В цілому за кілька днів вже 8 осіб, які є підозрюваними та обвинуваченими по ряду кримінальних проваджень: злочини проти національної безпеки, територіальної цілісності, громадської безпеки, були звільнені з-під варти в залі суду", - повідомила вона.

Серед звільнених – Євген Мефьодов, який є підозрюваним у справі масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, Пезидент Росії Володимира Путін заявив, що обмін українських заручників на Донбасі на осіб зі списків терористів необхідно провести напередодні Нового року, Різдва.

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Теги: #звільнення#сепаратисти#обмін полоненими на Донбасі