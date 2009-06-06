Затулін з лікарні передає привіт голові СБУ

Депутат Державної думи Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що керівник Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО зводить з ним особисті рахунки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в телефонному інтерв`ю журналістам в Сімферополі.

«Пан НАЛИВАЙЧЕНКО свого часу проходив по моєму позову, і російський суд тоді засудив його до штрафу в 300 тисяч рублів, які він відмовляється платити. Я так розумію, що таким чином (не пускаючи до Криму) він зводить зі мною рахунки», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Наразі російський депутат перебуває в Кримському республіканському діагностичному центрі, пресу до нього в палату не пускають. За словами депутата, після надання меддопомоги він почувається «більш-менш нормально».

«Як стверджують лікарі «швидкої допомоги», які мене обстежували, був гіпертонічний криз, викликаний всіма цими обставинами, що створили співробітники Служби безпеки України і прикордонної служби, протримавши мене і всіх, хто був зі мною поруч, 1,5 години на трапі літака», - заявив К.ЗАТУЛІН.

Він не зміг уточнити, скільки ще часу пробуде в медустанові. «Гадаю, що доведеться ще якийсь час тут перебувати, я не знаю скільки... Як я розумію, двоє-троє діб треба реабілітуватися. Сподіваюся, що особливо не затягуватиму цей термін», - сказав російський депутат.

Він також повідомив, що СБУ і прикордонслужба, як і раніше, вважають його таким, який не «перетнув державний кордон України».

Російський парламентарій передав привіт керівнику спецслужби України, заявивши, що В.НАЛИВАЙЧЕНКО прибув з дружиною до Криму, ймовірно, щоб відзначити свій день народження.

«Я хотів через вас (журналістів) передати привіт голові Служби безпеки України пану НАЛИВАЙЧЕНКУ, який з дружиною прибув до Криму... Я так розумію, що його підлеглі хотіли йому подарунок піднести, пов`язаний з моєю депортацією. Мабуть, я його засмутив, це не дуже вийшло», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прикордонники в аеропорту Сімферополя не дозволили К.ЗАТУЛІНУ вийти з літака, посилаючись на заборону СБУ про в`їзд депутата на територію України. Через деякий час К.ЗАТУЛІНА було доставлено до лікарні – у нього підскочив тиск.

К.ЗАТУЛІН прибув до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово» за дорученням керівництва РФ. Фестиваль проходить 6-12 червня, організований Російською общиною Криму і владою автономії.

СБУ в кінці липня 2008 року ухвалила рішення про заборону К.ЗАТУЛІНУ в`їжджати на територію України упродовж одного року.