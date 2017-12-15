Лідери ЄС вперше ухвалили рішення про санкції проти Росії без суперечок та спорів - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск стверджує, що лідери Європейського Союзу вперше ухвалили рішення продовжити економічні санкції для Росії без «будь-яких суперечок та спорів». Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі на прес-конференції після завершення саміту Європейського Союзу.

«Одна річ була абсолютно чіткою: всі 28 держав-членів повністю єдині, коли мова йде про продовження санкцій для Росії. Факт, і це цікаво, – це був перший раз, коли ми вирішили це питання без будь-яких суперечок та спорів», - заявив Туск.

Президент Європейської Ради також зауважив, що «не є фаном Росії».

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Як повідомляв УНІАН, 14 грудня лідери Європейського Союзу ухвалили політичне рішення продовжити економічні санкції для Росії через її агресію стосовно України.

ЄС запровадив економічні санкції проти РФ 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Термін дії чинних обмежувальних заходів спливає 31 січня 2018 року.