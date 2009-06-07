Україна хоче створити зерновий пул разом з Росією та Казахстаном

Зерновий пул Причорномор’я може бути створено найближчим часом, заявили аграрні міністри трьох країн - Росії, України та Казахстану - основних виробників зерна на пострадянському просторі, повідомляє РІА «Новости».

Зокрема, міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК сьогодні на бізнес-форумі в рамках Всесвітнього зернового форуму в Санкт-Петербурзі заявив, що створення пулу трьох країн дасть змогу ефективно використовувати наявну інфраструктуру для посилення ролі Росії, України та Казахстану на світовому зерновому ринку. Він повідомив, що за прогнозами, урожай зерна в Україні цього року становитиме 42-43 мільйони тонн. Водночас, за словами Ю.МЕЛЬНИКА, обсяг урожаю може бути доведено до 80 мільйонів тонн у перспективі.

Як сказала міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННІК, Росії необхідно спільно з Казахстаном і Україною провадити скоординовану політику експансії на світовому ринку. "Зволікати не можна. Завойовані нашими країнами останніми роками ринкові позиції необхідно підкріпити серйозними інвестиціями в інфраструктуру, створивши міцний фундамент для довгострокової конкурентоспроможності зерна з Чорноморського регіону. Створення такого пулу дасть змогу знизити волатильність цін на світовому ринку зерна та залежність від спекулятивних чинників", - сказала вона.

Заступник міністра сільського господарства Казахстану Арман ЄВНІЄВ, зі свого боку, зазначив, що Казахстан зараз виробляє близько 17 мільйонів тонн зерна щороку, з яких близько 8 мільйонів тонн іде на експорт. За словами А.ЄВНІЄВА, більш як 70% казахстанського зерна припадає на високоякісну продовольчу пшеницю. У цьому полягає головна перевага Казахстану при включенні в зерновий пул. "Ми плануємо довести виробництво зернових до 20 мільйонів тонн щороку, що дасть змогу постачати на експорт 10 мільйонів тонн зерна", - сказав він.

Зі свого боку, голова російського Мінсільгоспу висловила впевненість, що створення пулу підвищить конкурентоспроможність зерна з трьох країн. "Зараз обсяг експорту пшениці з трьох країн становить 24% світового обсягу торгівлі пшеницею", - сказала вона. За словами О.СКРИННІК, необхідно створити механізм спільного інтернаціонального управління зерновими запасами.