Тимошенко повернеться до зміни Конституції після виборів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що зміни до Конституції будуть внесені після президентських виборів.

Про це вона заявила в ефірі центральних телеканалів у неділю.

«Разом з переговорами про об’єднання ми напрацьовували проект змін до Конституції, який після остаточного опрацювання, всенародного обговорення та публічного ухвалення мав пройти всі процедури у Верховній Раді і подарувати країні європейський державний устрій. Зараз це зупинили, але відразу після президенських виборів ми це обов’язково зробимо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр спростувала, що напрацьовані зміни до Конституції передбачали продовження повноважень парламенту, обрання президента в Верховній Раді, а також заходи щодо обмеження свободи слова.

«Проти подібних змін категорично і одразу ж виступила наша політична сила, а також Блок Литвина і блок Наша Україна Народна самооборона», - повідомила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, обрання президента в парламенті неможливо при збереженні нинішніх повноважень глави держави.

«Всі ці розмови були зроблені задля дискредитації переговорного процесу, який і так проходив складно та важко. За останні роки в українській політиці, суспільстві накопичилося дуже багато взаємних антагонізмів, образ, нездоланих протирічь. З 2004-го року країна поділена навпіл – це факт, який не потребує підтвердження. Щоб довести до логічного завершення ці переговори, щоб об’єднати країну, треба було навіки закопати глибоко в землю всі приватні образи, всі амбіції та особисті владні апетити. І наша політична сила була готова на такі жертви», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.