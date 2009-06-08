Яценюк: з вівторка починаємо процес реального народовладдя

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК ініціюватиме референдум з питань про внесення змін в Конституцію.

Про це він заявив на телеканалі ТВІ в неділю ввечері.

Він повідомив, що «з вівторка ми починаємо процес реального народовладдя і волевиявлення людей через референдум».

За його словами, йдеться про референдум, «з усіх питань який стосується безпосередньо устрою країни».

«Люди визначатимуть, яка країна, а не два або три політики. Без референдуму не обійтися», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що референдум – це «дуже хороший запобіжник».

Він підкреслив, що у вівторок оприлюднить «цілу низку питань», за якими потрібно провести референдум.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що парламент днями прийняв закон про референдум і «це відкриває шлях для того, щоб узаконити волевиявлення народу.

Він підкреслив, що не зважаючи на нинішні заяви В.ЯНУКОВІЧА і Юлії ТИМОШЕНКО, можна констатувати, що «конституційна змова між БЮТ і Партією регіонів почалася влітку минулого року».

За його словами, йому як керівникові парламенту «зі столу прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО» було передано проект змін в Конституцію України, де передбачалося обрання президента в парламенті.

А.ЯЦЕНЮК додав, що якби не сьогоднішня заява В.ЯНУКОВИЧА про відмову від внесення змін в Конституцію, то політичні сили були готові «захищати права громадян».

«Те, що сьогодні сталося, це не перемога, це ясність ситуації, це розуміння того, як далі рухатиметься процес», - сказав політик.

В той же час він додав, що «щеплення все одно потрібне», оскільки «я не знаю, що їм завтра спаде на думку».

Він не виключає, що можуть бути ще спроби вносити зміни в Конституцію з ключових питань. Тому він оголосив, що у вівторок починає процес ініціювання референдуму.