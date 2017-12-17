Саакашвілі запропонував Порошенку провести переговори

Екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі пропонує президенту України Петру Порошенку або його представнику провести перемовини за участю журналістів.

Як повідомляє УНІАН, Саакашвілі сьогодні на мітингу під час акції "Марш за імпічмечмент» заявив, що інформація про те, що він «домовився з баригами і Порошенком» є «фейком».

«Які б фейки вам не підсовували, але ось я перед вами - живий Михеїл Саакашвілі. Я вам говорю - ми готові до переговорів і ми готові домовлятися тільки про одне- про відставку, про відхід від влади… про повернення награбованого. Ось про це ми будемо розмовляти», - наголосив він.

При цьому Саакашвілі додав, що ніколи «не домовляюся з баригами про якісь «междусобойчики-договорняки», ніколи не домовлюся з ними про гроші, ніколи не буду торгувати вашими інтересами».

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Екс-президент Грузії заявив, що пропонує Порошенку зустріч чи його представнику тільки «при камерах, за участю народу» і розмова буде «тільки про одне - як вони повертають гроші, як закривають корупційні схеми, як притягують до відповідальності своїх кумів, посіпак, підлабузників… і як вони забираються до чортової матері».

«Закулісних домовленостей, до яких всі звикли, від мене ніколи не буде і навіть не сподівайтеся, навіть якщо ви мене будете катувати, бити, вбивати", - наголосив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, вчора екс-глава Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі закликав українців вийти завтра на черговий "Марш за імпічмент" і заявив, що в переговорах з усіма політичними суб'єктами з ряду питань не може бути ніяких компромісів.

На своїй сторінці у Facebook Саакашвілі написав: "Ми повинні вийти на марш, щоб утримати владу від останнього кроку, який зробить її диктатурою і, отже, для порятунку країни від катастрофи! Коли я кажу про необхідність переговорів зі всіма політичними суб'єктами, включаючи Банкову, - вони потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя - нам необхідно розмовляти", - заявив він.