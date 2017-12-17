У приміщенні Жовтневого палацу, який штурмують прихильники Саакашвілі, знаходяться діти

У приміщенні Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац) на вул. Героїв Небесної сотні, який прихильники екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеіла Саакашвілі спробували захопити для свого штабу, перебувають діти.

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Про це повідомив радник голови МВС, народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки що Михайло Саакашвілі закликав групу своїх бойовиків захопити Жовтневий палац. Там зараз проходить новорічний дитячий ранок. Усередині сотні дітей і їх батьки», - написав він.

За словами Геращенка, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і голова Національної поліції Сергій Князєв доручили забезпечити безпеку дітей, а також зберегти громадський порядок, «використовуючи силу закону».

«З цією метою будівлю Жовтневого палацу оточено силами правоохоронців. Незважаючи на всі провокації, в результаті яких Михайло Саакашвілі хоче пролити кров українців, у нього це не вийде!» - наголосив радник очільника МВС.

«Закликаю представників незалежних ЗМІ зайти зараз у кіноконцертний зал і запитати думку батьків про можливості захоплення будівлі, де їхні діти отримували радість від спілкування з Дідом Морозом і Снігуронькою», - додав Геращенко.

Пізніше голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що у приміщенні Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац) на вул. Героїв Небесної сотні відбувається дитяче свято.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, Князєв закликав учасників акції «Марш за імпічмент», організованої екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі, не вчиняти провокації і намагатися проникнути в Жовтневий палац.

«Шановні мітингувальники! Закликаю вас не вчиняти провокації у Жовтневому палаці, де саме зараз відбувається дитяче свято. Це переходить всі межі людського розуміння», - наголосив він.

Водночас, як свідчить афіша Жовтневого палацу, 17 грудня в його приміщенні заплановані два концерти (денний в 15.00 і вечірній о 19.00) всесвітньо відомого оркестру Гленна Міллера під керівництвом Віла Салдена ("The World Famous Glenn Miller Orchestra directed by Wil Salden").

Як повідомляв УНІАН, учасники акції «Марш за імпічмент» намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб, але на заваді їм стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталася штовханина.

Саакашвілі закликав не піддаватися на провокації і заявив, що «насилля - це не наш шлях». За його словами, немає сенсу пробиватися в Жовтневий палац, оскільки це може спровокувати насильство. Він закликав своїх прихильників йти до Верховної Ради.